الحشد الشعبى العراقى يعلن تفكيك 20 عبوة ناسفة فى القائم غرب الأنبار

الحشد الشعبى العراقى يعلن تفكيك 20 عبوة ناسفة فى القائم غرب الأنبارالثلاثاء، 01 مايو 2018 05:38 م
الحشد الشعبى العراقى - أرشيفية
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أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقى، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 20 عبوة ناسفة فى القائم غربى الأنبار.
وقال الحشد - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن فريق معالجة المتفجرات فى هيئة الحشد الشعبى تمكن من تفكيك 20 عبوة ناسفة فى قضاء القائم غربى محافظة الأنبار، وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى، قد أعلن فى ديسمبر الماضى، تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابى.
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