video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان الجزائرى يقر رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا

الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:09 ص
البرلمان الجزائرى يقر رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا البرلمان الجزائرى


أ ف ب
إضافة تعليق

أقرّ البرلمان الجزائرى "بالإجماع" أمس الإثنين رأس السنة الأمازيغية "يناير" الذى يحتفل به الأمازيغ فى 12 يناير من كل عام عيدا رسميا وعطلة مدفوعة الأجر.

وكانت الجزائر احتفلت للمرة الأولى برأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا فى 12 يناير 2018 بقرار أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "تعزيزا للوحدة الوطنية".

وبموجب القانون الذى أقرّ الإثنين تم إدراج رأس السنة الأمازيغية فى قائمة الأعياد الوطنية وبالتالى فقد تم اعتبار هذا اليوم عطلة مدفوعة الأجر وعيدا رسميا يحتفل به سنويا.

وبحسب لجنة الشؤون القانونية فى البرلمان فإن "الهدف الأسمى لمشروع القانون المحدد للأعياد الوطنية هو تكريس لما تضمنته الأحكام الدستورية الجديدة القاضية بإقرار تمازيغت لغة وطنية ورسمية وكذا تجسيد لمسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذى قرر تكريس يناير عيدا وطنيا بهدف تعزيز الوحدة الوطنية".

وكانت الجزائر أقرّت اللغة الامازيغية "تمازيغت" لغة وطنية فى مارس 2002 بعد أعمال الشغب الدامية التى وقعت فى "الربيع الأسود" فى 2001 فى منطقة القبائل واوقعت 126 قتيلا.

ولاحقا تم إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية فى الدستور الذى أقر فى 2016.

وربع الجزائريين أى حوالى 10 ملايين نسمة يتكلمون الأمازيغية، ويتركز قسم كبير من هؤلاء فى منطقة القبائل الجبلية فى شرق البلاد. وتعدّ الجزائر أيضا مجموعات أخرى ناطقة بالأمازيغية أبرزها المزابيون فى وادى ميزاب (وسط) والشاويون فى الأوراس (الشرق) والطوارق (جنوب).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء الجزائر يبحث مع وزير الثقافة التونسى دعم التعاون بين البلدين

غرق 15 مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل الجزائر

الجزائر تسحب تراخيص عدد من الأئمة بعد اكتشاف تلقيهم تعليمات من الخارج

الجزائر تتوقع حصادا زراعيا كبيرا هذا العام

البرلمان الجزائرى

الجزائر

عبد العزيز بوتفليقة




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة