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الإمارات: نقف مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية فى شؤونها الداخلية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:19 م
الإمارات: نقف مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية فى شؤونها الداخلية أنور قرقاش


كتب هيثم سلامة
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أكد أنورقرقاش، وزير الدولة لشؤون دولة الإمارات، وقوف بلاده مع دولة المغرب ضد التدخلات الإيرانية الأخيرة، وذلك عقب قطع المملكة المغربية قطع علاقتها مع طهران على خلفية دعمها لجبهة البوليساريو.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" نقف مع المغرب فى حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخى راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت فى السراء والضراء".

كان وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة، أعلن اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التى تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، مضيفا أنه سيغلق سفارته فى طهران وسيطرد السفير الإيرانى فى الرباط.

تدوينة أنور قرقاش
تدوينة أنور قرقاش

 

 

 


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