video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن ونيوزيلندا يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:36 م
الأردن ونيوزيلندا يبحثان تعزيز التعاون العسكرى الجيش الأردنى


عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، اليوم الثلاثاء، مع قائد قوة الدفاع النيوزيلندى"رئيس الأركان" الفريق تيموث كيتنج والوفد المرافق له آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أوجه التعاون والتنسيق فى عدد من القضايا التى تخص القوات المسلحة فى البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن واليابان يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية

الاردن

اخبار الاردن

نيوزيلندا

اخبار نيوزيلندا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة