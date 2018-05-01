الأردن ونيوزيلندا يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

الأردن ونيوزيلندا يبحثان تعزيز التعاون العسكرىالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:36 م
الجيش الأردنى
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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، اليوم الثلاثاء، مع قائد قوة الدفاع النيوزيلندى"رئيس الأركان" الفريق تيموث كيتنج والوفد المرافق له آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما تناول اللقاء، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أوجه التعاون والتنسيق فى عدد من القضايا التى تخص القوات المسلحة فى البلدين.
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