الأردن واليابان يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية







عمان (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى مع نظيره اليابانى شينزو آبى اليوم الثلاثاء، بعمان، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية.

وأكد الملقى - خلال اللقاء - حرص المملكة على أواصر التعاون المتميزة مع اليابان، والاستمرار بتعزيزها، والاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة فى مختلف المجالات، فى مجال التدريب المهني، مثمنا مواقف اليابان السياسية تجاه القضايا الإقليمية ودعمها لإشاعة الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم أجمع.

وأشار الملقى إلى أن التحديات السياسية فى المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتحديدا قضية القدس، ساهمت بشكل كبير فى انسداد الأفق السياسى وأدت إلى مزيد من الإحباط.

وأضاف أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية فى المنطقة، وأن إحقاق العدالة للشعب الفلسطينى هو مفتاح الانفراج الإقليمي، وهذه العدالة تتحقق من خلال قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وضمن أسس الشرعية الدولية.

وفيما يخص الأزمة السورية، أكد الملقى موقف الأردن الثابت والراسخ تجاهها، منوها بتمسك المملكة بدعم جهود الحلّ السياسى كسبيل وحيد لحل الأزمة، بما يحقق آمال وتطلّعات الشعب السورى الشقيق باستعادة الأمن والاستقرار، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، مشيراً إلى الأعباء الكبيرة التى تحملها الأردن جراء هذه الأزمة.