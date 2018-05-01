افتتاح ثانى دار عرض سينمائى بالسعودية ضمن مخطط لتدشين 60 شاشة عرض خلال 5 سنوات







أ ش أ

افتتح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئى والمسموع بالمملكة السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، مساء أمس الإثنين، ثانى دار عرض سينمائى فى المملكة باسم "فوكس سينما" فى مجمع الرياض بارك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العواد قوله أن "اليوم نسعد بتفعيل الرخصة الثانية لدور عرض السينما فى المملكة من خلال دار "فوكس سينما"، وهذا يدل على أن السوق السعودى واعد وجذاب للجميع ومطلب شركات السينما العالمية .. مشيرا إلى أن هذا التنافس سيساعد على توفر خيارات وبدائل ترفيهية أكثر أمام المواطنين، وسيسهم بشكل فاعل فى الناتج المحلى ويدعم الاقتصاد الوطنى ويوفر العديد من الوظائف".

من جهته، قال آلان بجانى الرئيس التنفيذى لدى ماجد الفطيم القابضة، إنه من المقرر التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة بإطلاق 60 شاشة فى المملكة واستثمار 2 مليار ريال سعودى، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030".