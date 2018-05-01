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اضبط مخالفة.. مجلس مدينة الزقازيق يقيم جزيرة تغلق طريق "الشوبك"

الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:33 م
اضبط مخالفة.. مجلس مدينة الزقازيق يقيم جزيرة تغلق طريق "الشوبك"


الشرقية – إيمان مهنى
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كارثة تهدد حياة المواطنين المارين بطريق "الزقازيق – أبوحماد" من ناحية مدخل قرية الشوبك، بسبب جزيرة أقامها مجلس المدينة خلال أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطريق من ناحية الزقازيق، بعرض الطريق، مما تسببا فى إغلاق الطريق و تكدس مرور و حوادث يومية.

 

وشكا الأهالى لـ"اليوم السابع"، من أن الجزيرة تهدد حياتهم بالخطر، بسبب الحوادث المرورية، خاصة أنه فى الساعات المتأخرة من الليل أو الفجر حيث تنعدم الرؤية، ولا يوجد إنارة أو إشارات يتفاجأ السائقين بهذه الجزيرة و التى تسببت فى عدد من الحوادث خلال اليومين الماضين منذ إنشاءها.

 

وطالب المواطنون اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والعميد محمد عامر مدير إدارة المرور، بإزالة هذه الجزيرة حفاظا على أرواح المواطنين.

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