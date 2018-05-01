إقامة 17 معرضا للسلع الغذائية "أهلا رمضان " بمراكز الشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، عن إقامة 17 معرض" أهلا رمضان" ، لمستلزمات شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأكد المحافظ فى بيان له ، أنه ستقام المعارض بالتنسيق مع الغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وكبار التجار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل بتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية والمواد الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن السوق لرفع المعاناة عن المواطنين ومعاونة شباب المنتجين بالمحافظة لفتح أفاق تسويقية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة السلع بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل .

وأوضح محافظ الشرقية ، أنه سيتم إقامة 17 معرض " أهلا رمضان "، بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية وياميش رمضان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25 % وبجودة عالية ، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار ولتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل .

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ مع أسامة سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجاية بالشرقية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ للإعداد والتجهيز والإشراف على معارض أهلا رمضان .

وخلال الإجتماع طالب المحافظ الجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية والصحية ، لضمان جودة المنتج ومضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية وياميش رمضان إستعدادا لإستقبال الشهر الفضيل .