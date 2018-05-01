إقامة مدينة طبية متكاملة على مساحة 65 فدانا بشمال محافظة كفر الشيخ

إقامة مدينة طبية متكاملة على مساحة 65 فدانا بشمال محافظة كفر الشيخالثلاثاء، 01 مايو 2018 12:34 م
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
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قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه تم إعداد مقترح لإقامة مدينة طبية متكاملة على مساحة 65 فدانا، وعمل الدراسة الكاملة للمشروع، تمهيدا للبدء فى تنفيذها لوضع المحافظة على الخريطة الطبية والنهوض بمستوى الخدمات الطبية، لاستكمال لما قد بدأته المحافظة من تطوير فى القطاع الطبى.
وأضاف نصر، لـ "اليوم السابع"، جارى تطوير بورصة الأسماك التابعة لمركز سيدى سالم، وإضافة 6 محلات جديدة للبورصة الحالية والعمل على تطوير شامل لها، ورفع مستوى كفاءة البورصة العامة لتلبية حاجات المواطنين والتجار والصيادين وأصحاب المزارع السمكية.
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