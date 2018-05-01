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إطلاق اسم الشهيد النقيب محمد هانى على مدرسة ثانوية بكفر الزيات بالغربية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:23 ص
إطلاق اسم الشهيد النقيب محمد هانى على مدرسة ثانوية بكفر الزيات بالغربية مدرسة الشهيد محمد هانى لاشين


الغربيه محمد طارق
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أطلق الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، اسم الشهيد  نقيب مهندس محمد هانى لاشين، على المدرسة الثانوية العسكرية بنين بكفر الزيات ، وذلك تخليدا لذكرى الشهيد وتضحياته  فى حماية الوطن، وذلك فى حضور مدير الإدارة التعليمية ووالد الشهيد  هانى لاشين.
 
كان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، قد قرر إطلاق اسم الشهيد ملازم أول محمد هانى لاشين على المدرسة الثانوية العسكرية بنين بكفر الزيات، خلال تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد بالسرادق المقام بمدينة كفر الزيات محتسباً الشهيد مع الشهداء الأبرار في جنات النعيم .
 
وأكد محافظ الغربية أن شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره هم فخر وشرف لكل المصريين.
 
 
 

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