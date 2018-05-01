إصابة 22 مدنياً فى اعتداءات لداعش على أطراف مخيم اليرموك فى سوريا

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أصيب 22 مواطنا بجروح جراء اعتداءات بقذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم “داعش” أمس الإثنين من داخل الحجر الأسود سقطت على أطراف مخيم اليرموك أثناء دخول الحافلات لتقل الإرهابيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكر مصدر فى قيادة شرطة دمشق أن قذيفتين أطلقهما إرهابيو داعش سقطت عند دوار البطيخة على أطراف المخيم أثناء دخول الحافلات لإخراج الإرهابيين ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وأوضح الدكتور فادى العبدة من قسم الاسعاف بمشفى دمشق فى تصريح لسانا انه وصل الى المشفى مساء اليوم نحو 22 مصابا بشظايا بأماكن مختلفة من الجسم نتيجة الاعتداء بالقذائف على منطقة دوار البطيخة مبينا ان احدى الحالات تم تحويلها الى العمليات واجريت عملية فتح بطن لإصابتها بعدد من الشظايا اضافة الى حالة تعرضت الى اذيات متعددة بالوجه تم خياطتها فى قسم الجراحة الفكية.

وأشار الدكتور العبدة إلى أن باقى الحالات قيد الدراسة وهناك حالات تمت معالجتها وغادرت المشفى.

وأشار الزميل عمار ديب المصور والمحرر فى موقع قناة الإخبارية السورية إلى انه اثناء قيامه بتصوير إخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك سقطت قذيفة بالجوار وأصيب عدد من الاشخاص وعند قيامه بتصوير الاعتداء سقطت قذيفة ثانية ما أدى إلى إصابته بشظية فى الفخذ.

ومنذ ساعات الصباح الأولى تجمعت الحافلات قرب دوار البطيخة على أطراف المخيم إيذاناً ببدء الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية فى مخيم اليرموك والقاضى بإخراج الإرهابيين من المخيم وتحرير المحاصرين من كفريا والفوعة وتحرير مختطفى اشتبرق على مرحلتين.

وكانت التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق استهدفت أمس الأول بقذيفة هاون حى الميدان ما تسبب بوقع أضرار مادية فى أحد المنازل السكنية فى الحى سبقها بيوم ارتقاء شهيد وإصابة 4 مدنيين بجروح جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق على حى القدم كما ارتقى 5 شهداء الثلاثاء الماضى وأصيب 22 مدنياً بجروح متفاوتة جراء اعتداء الإرهابيين جنوب دمشق بقذيفة على حى نهر عيشة.