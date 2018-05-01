video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 22 مدنياً فى اعتداءات لداعش على أطراف مخيم اليرموك فى سوريا

الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:14 ص
إصابة 22 مدنياً فى اعتداءات لداعش على أطراف مخيم اليرموك فى سوريا سوريا


أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب 22 مواطنا بجروح جراء اعتداءات بقذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم “داعش” أمس الإثنين من داخل الحجر الأسود سقطت على أطراف مخيم اليرموك أثناء دخول الحافلات لتقل الإرهابيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكر مصدر فى قيادة شرطة دمشق أن قذيفتين أطلقهما إرهابيو داعش سقطت عند دوار البطيخة على أطراف المخيم أثناء دخول الحافلات لإخراج الإرهابيين ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وأوضح الدكتور فادى العبدة من قسم الاسعاف بمشفى دمشق فى تصريح لسانا انه وصل الى المشفى مساء اليوم نحو 22 مصابا بشظايا بأماكن مختلفة من الجسم نتيجة الاعتداء بالقذائف على منطقة دوار البطيخة مبينا ان احدى الحالات تم تحويلها الى العمليات واجريت عملية فتح بطن لإصابتها بعدد من الشظايا اضافة الى حالة تعرضت الى اذيات متعددة بالوجه تم خياطتها فى قسم الجراحة الفكية.

وأشار الدكتور العبدة إلى أن باقى الحالات قيد الدراسة وهناك حالات تمت معالجتها وغادرت المشفى.

وأشار الزميل عمار ديب المصور والمحرر فى موقع قناة الإخبارية السورية إلى انه اثناء قيامه بتصوير إخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك سقطت قذيفة بالجوار وأصيب عدد من الاشخاص وعند قيامه بتصوير الاعتداء سقطت قذيفة ثانية ما أدى إلى إصابته بشظية فى الفخذ.

ومنذ ساعات الصباح الأولى تجمعت الحافلات قرب دوار البطيخة على أطراف المخيم إيذاناً ببدء الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية فى مخيم اليرموك والقاضى بإخراج الإرهابيين من المخيم وتحرير المحاصرين من كفريا والفوعة وتحرير مختطفى اشتبرق على مرحلتين.

وكانت التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق استهدفت أمس الأول بقذيفة هاون حى الميدان ما تسبب بوقع أضرار مادية فى أحد المنازل السكنية فى الحى سبقها بيوم ارتقاء شهيد وإصابة 4 مدنيين بجروح جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق على حى القدم كما ارتقى 5 شهداء الثلاثاء الماضى وأصيب 22 مدنياً بجروح متفاوتة جراء اعتداء الإرهابيين جنوب دمشق بقذيفة على حى نهر عيشة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحشد الشعبى العراقى يقصف تجمعا لداعش على الحدود مع سوريا

زاهى حواس: لعنة الفراعنة أكذوبة.. ولولا السيسي كنا بقينا زى سوريا والعراق

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ماكرون اليوم بشأن سوريا وإيران

وزير دفاع أمريكا: واشنطن لا ترغب فى الانسحاب من سوريا قبل التوصل للسلام

سوريا

داعش

أخبار عربية

مخيم اليرموك

حافلات




لا تفوتك
وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

حكايات كأس العالم.. هولندا تثأر من إسبانيا بخماسية مذلة فى مونديال 2014

حكايات كأس العالم.. هولندا تثأر من إسبانيا بخماسية مذلة فى مونديال 2014

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة