إصابة شاب فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بشمال غزة

إصابة شاب فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بشمال غزةالثلاثاء، 01 مايو 2018 05:27 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
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أصيب، اليوم الثلاثاء، شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب الشريط الحدودى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأوضح مصدر طبى فلسطينى بالمستشفى الإندونيسى فى بلدة بيت لاهيا، أن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودى شمال البلدة، أطلقوا النار تجاه الشاب فأصابوه، وأن حالته مستقرة، فيما تتواصل الفعاليات الشعبية السلمية للأسبوع الخامس على التوالى فى المناطق الحدودية على طول السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة فى إطار (مسيرة العودة).
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