إزالة 50 فدان أرز فى الدقهلية لزراعتها بدون تصريح

الدقهلية - محمد حيزة

أكد المهندس محمد السيد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم حتى اليوم إزالة 50 فدانا و11 قيراطا و10 أسهم تم زراعتهم بالأرز للمخالفة للقرار الوزارى الذى حدد المساحات والأماكن المصرح لها بزراعة الأرز لهذا الموسم.

وأضاف أن عمليات الإزالة تمت بالتنسيق مع مديرية الرى والشرطة ومجالس المدن، وذلك تنفيذا لتعليمات قرار الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة لحصر زراعات الأرز المخالفه وإزالتها من المهد وتماشيا مع السياسة العامة للدولة ووزارة الرى والموارد المائية فى ترشيد استهلاك المياه وتحديد مساحات الأرز وحفاظا وحرصا على المزارعين حتى لا يتعرضوا للوقوع تحت طائلة القانون بإزالة زراعتهم المخالفة من الأرز خلال الحملات التى ستستمر للتصدى لجميع المخالفين فأنه يجب عليهم الالتزام بالدورة الزراعية وعدم زراعة الأرز بالمخالفة.

وأشار إلى أن الإزالة تتم عن طريق رش مبيد الهاربزد ثم تتم عملية حرث الأرض، حيث يقوم عدد من الفلاحين المخالفين بعد رش الأرض بالمبيد بريها بكميات من المياه بهدف غسلها من المبيد مضيفا أن هناك أماكن لا يمكن إزالتها فيتم تحرير مخالفات لها.

وأوضح أن المخالفات تركزت بمراكز أجا والسنبلاوين والمنصورة ودكرنس وجاءت أكثر المخالفات بمركز المنصورة، حيث تم إزالة 22 فدانا و12 قيراطا يليه مركز دكرنس حيث تم إزالة 13 فدانا و6 قراريط و16 سهما ثم مركز السنبلاوين، حيث تم إزالة 8 أفدنة ثم مركز أجا حيث تم إزالة 7 أفدنة وقيراطين و18 سهما.

وأضاف أنه يتم تنفيذ حملات الإزالة للأرز الذى يتم زراعته بالمخالفة خارج الدورة الزراعية بالمخالفة للقرار الوزارى 28 لسنة 2018 بتحديد المساحات المرخص زراعتها أرز لعام 2018 ، وتمت الإزالة برش المساحات المخالفة بمبيد 48% بمعدل 2.5 لتر / فدان.

يذكر أنه تم تقليص المساحات المخصصة لزراعة الأرز بالدقهلية من 300 ألف فدان إلى 182 ألف فدان بنسبة 40% أقل عن العام الماضى.