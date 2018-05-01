أنور قرقاش ينصح قطر للخروج من أزمتها: لن تنفع الضغوط.. عودوا لرشدكم

أنور قرقاش ينصح قطر للخروج من أزمتها: لن تنفع الضغوط.. عودوا لرشدكمالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:23 م
أنور قرقاش
إضافة تعليق
وجه أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، رسالة لقطر، للخروج من أزمتها، موضحًا أنه لن تكون هناك وساطة غير خليجية.
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر :"نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يغّير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، دبروا أمركم بعد الْيَوْمَ بالحكمة وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبّر عن هموم حقيقية".
أنور قرقاش
إضافة تعليق
بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء
"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة