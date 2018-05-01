أنور قرقاش ينصح قطر للخروج من أزمتها: لن تنفع الضغوط.. عودوا لرشدكم







كتبت ريهام عبد الله

وجه أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، رسالة لقطر، للخروج من أزمتها، موضحًا أنه لن تكون هناك وساطة غير خليجية.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر :"نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يغّير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، دبروا أمركم بعد الْيَوْمَ بالحكمة وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبّر عن هموم حقيقية".