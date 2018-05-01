أنور قرقاش: لابد من عودة الدور العربى وتفعيله لحل الأزمة السورية







كتبت – شرويت ماهر

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنه لابد من عودة الدور العربى وتفعيله لحل الأزمة السورية الدامية.

وكتب أنور قرقاش عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية للخروج بآلية فاعلة لحل الأزمة السورية الدامية لابد من عودة الدور العربى وتفعيله".

وتابع قرقاش قائلا: "تهميش وغياب الجهد المؤسسى العربى لا يمكن أن يستمر".



