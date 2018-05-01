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أنور قرقاش: لابد من عودة الدور العربى وتفعيله لحل الأزمة السورية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 09:33 ص
أنور قرقاش: لابد من عودة الدور العربى وتفعيله لحل الأزمة السورية أنور قرقاش


كتبت – شرويت ماهر
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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنه لابد من عودة الدور العربى وتفعيله لحل الأزمة السورية الدامية.

وكتب أنور قرقاش عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية للخروج بآلية فاعلة لحل الأزمة السورية الدامية لابد من عودة الدور العربى وتفعيله".

وتابع قرقاش قائلا: "تهميش وغياب الجهد المؤسسى العربى لا يمكن أن يستمر".

 

أنور قرقاش
 

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أنور قرقاش

وزير الخارجية الإماراتى

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سوريا




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