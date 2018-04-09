وكيل "صحة القليوبية" يتفقد خطة الطوارئ بالقناطر الخيرية فى عيد الربيع

وكيل "صحة القليوبية" يتفقد خطة الطوارئ بالقناطر الخيرية فى عيد الربيعالإثنين، 09 أبريل 2018 06:07 م
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تفقد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يرافقه الدكتور سيد مراد مدير عام إدارة الطب العلاجى، والدكتور ياسر عطايا مدير عام إدارة الطب الوقائى، والدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الأساسية، اليوم الإثنين، مدينة القناطر الخيرية، حيث زار وحدة الإسعاف النهري الطبية التى تم تشغيلها لأول مرة بمدينة القناطر الخيرية، وتضم إسعافا نهريا عبارة عن لانش.
كما أكد وكيل صحة القليوبية، أنه تم الدفع بـ105 سيارات إسعاف بالمحافظة بجميع التمركزات التى يتواجد بها المواطنين والطرق السريعة خلال احتفالات شم النسيم، مشيراً إلى أن كل سيارة إسعاف بها سائق ومسعف مدربين على تقديم الرعاية الصحية الأولية التى تساعد أى مريض حتى يتم نقله إلى المستشفى.
كذلك تفقد أيضاً القافلة الطبية الطارئة المتواجدة بالقناطر الخيرية، وتأكد من تفعيل المركز الطبى لاستقبال أى حالات محتملة .
ثم بعد ذلك توجه إلى غرفة عمليات الطوارئء بالمديرية، حيث اطمئن أيضاً على استعداد وجاهزية كافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وانتشار سيارات الإسعاف، خاصة أماكن تجمعات الحدائق وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة.
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