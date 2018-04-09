وفد الجامعة العربية يصل الرياض للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية لـ"قمة الدمام"

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وصل وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إلى الرياض للمشاركة فى أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين المقررة فى "الدمام"، يوم الأحد المقبل .

ويضم الوفد الأمناء المساعدين لدى الجامعة العربية والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء والوفد الإعلامى، وذلك لحضور الاجتماعات التحضيرية لـ"قمة الدمام" التى ستنطلق غدا الثلاثاء فى "الرياض"، بعقد اجتماع للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية يليه بعد غد اجتماع لكبار المسئولين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى ثم تختتم الاجتماعات التحضيرية يوم الخميس المقبل، باجتماعات للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى وآخر لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لرفع مشروعات القرارات التى ستعرض أمام القادة العرب فى "قمة الدمام".

ومن المقرر أن يتم يومى الجمعة والسبت المقبلين وصول الوفود الرسمية والملوك والأمراء والقادة العرب والضيوف المشاركين فى "قمة الدمام" التى ستعقد يوم الأحد المقبل.