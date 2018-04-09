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وفد الأمانة العامة للجامعة العربية يتوجه إلى السعودية لحضور "قمة الدمام"

الإثنين، 09 أبريل 2018 01:04 م
وفد الأمانة العامة للجامعة العربية يتوجه إلى السعودية لحضور "قمة الدمام" جامعة الدول العربية - أرشيفية


أ ش أ
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غادر القاهرة، اليوم الاثنين، وفد الأمانة العامة للجامعة العربية متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين المقررة فى الدمام، يوم الأحد المقبل.

ويضم الوفد الأمناء المساعدين لدى الجامعة العربية والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء والوفد الإعلامى وذلك لحضور القمة التى ستنطلق الثلاثاء فى الرياض بعقد اجتماع للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية يليه الأربعاء اجتماع لكبار المسئولين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى.

وتختتم الاجتماعات التحضيرية يوم الخميس المقبل باجتماعات للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى وأخر لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لرفع مشروعات القرارات التى ستعرض أمام القادة العرب فى "قمة الدمام".

 

 

 


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