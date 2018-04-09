وسائل إعلام إيرانية: مقتل 3 مقاتلين إيرانيين فى هجوم مطار تيفور العسكرى بحمص

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أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، مقتل 3 مقاتلين إيرانيين على الأقل جراء القصف الصاروخى على مطار تيفور (T4) العسكرى فى ريف حمص الشرقى فجر اليوم.

وأوضحت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، "سقوط 3 مقاتلين إيرانيين بين ضحايا القصف الذى أعلنت سوريا وروسيا عن تنفيذه من قبل سلاح الجو الإسرائيلى، وكان التلفزيون الرسمى السورى، أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن طائرات إسرائيلية من طراز (إف 15) قصفت مطار تيفور العسكرى من جهة البحر المتوسط عبر الأجواء اللبنانية دون دخول الأجواء السورية.