وزير الخارجية الإماراتى يلتقى المبعوث الأممى الجديد إلى اليمن

وزير الخارجية الإماراتى يلتقى المبعوث الأممى الجديد إلى اليمنالإثنين، 09 أبريل 2018 06:37 م
وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
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التقى وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، فى أبوظبى، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، مارتن جريفيت، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى اليمن.
وأكد بن زايد - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى فى اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون لليمنيين، مجددا موقف الإمارات الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم للشرعية فى اليمن بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته.
من جانبه، أكد مارتن جريفيت، أهمية الدور الذى تقوم به الإمارات من أجل عودة الاستقرار إلى اليمن، مشيداً فى هذا الصدد بالدعم الإنسانى البارز التى تقدمه وحرصها المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى.
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