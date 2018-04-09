وزير الثقافة السعودى: الرياض ستشارك للمرة الأولى فى مهرجان للأفلام القصيرة

وزير الثقافة السعودى: الرياض ستشارك للمرة الأولى فى مهرجان للأفلام القصيرةالإثنين، 09 أبريل 2018 01:47 م
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز
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أعلن وزير الثقافة السعودى من باريس أن بلاده ستشارك للمرة الأولى فى مهرجان كان للسينما فى فئة الأفلام القصيرة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة السعودية أعلن الجمعة الماضية أنه سينهض بمهامه المنوطة به لتطوير قطاع الثقافة والفنون فى المملكة إلى مستوى منافس لإبراز الجوانب الثقافية التى تزخر بها السعودية، والاستفادة من المعطيات الثقافية العالمية وتعزيز جوانب التبادل الثقافى مع الشعوب، وتعريف العالم بالجوانب الإبداعية والفنية التى تزخر بها المملكة.
ويساهم المجلس فى نشر رسالة السلام والحب من خلال المنتج الأدبى والفكرى والثقافى، وتهيئة الوسائل اللازمة لاستثمار المواهب والطاقات وتطوير القدرات الإبداعية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يحقق رؤية المملكة 2030.
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