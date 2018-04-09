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نشاط حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية بالتزامن مع احتفالات شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:00 ص
نشاط حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية بالتزامن مع احتفالات شم النسيم ميناء الإسكندرية - أرشيفية


الإسكندرية - أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد اليوم الاثنين، نشاطا فى حركة السفن والشاحنات والبضائع، حيث يجرى تفريغ السفينة "انفينيتى ام" المحملة بـ 28 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "تورم كارينتى" المحملة بـ 30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا.

كما يجرى تفريغ السفينة "سى بريدل" المحملة بـ 25 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا، ويجرى تفريغ السفينة "نوتيكال جينيتار" المحملة بــ 56 ألف طن فحم قادمة من روسيا، والسفينة "فاتولمن" المحملة بـ 25 ألف طن مترى من الخشب قادمة من أوروجواى .

وأضاف الغندور فى بيان له، أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 135 سفينة، وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 11 سفينة، وتراكى على الأرصفة 41 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة، من وإلى الميناء، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بـ 3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون و38 ألف طن منها 380 ألف طن قمح.

ومن ناحية أخرى، وجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

 

 

 


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