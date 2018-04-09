نائب الرئيس الكينى يصل الخرطوم فى زيارة رسمية للسودان تستغرق 3 أيام







أ ش أ

وصل نائب رئيس جمهورية كينيا، وليام روتو، مساء اليوم الاثنين، إلى الخرطوم فى زيارة رسمية للسودان تستغرق 3 أيام، يجرى خلالها مباحثات ثنائية مع عدد من المسئولين السودانيين حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وكان فى استقباله بمطار الخرطوم الدولى، النائب الأول للرئيس السودانى رئيس مجلس الوزراء القومى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، وعدد من الوزراء.

وقال السفير محمد عبد الله إدريس، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، فى تصريحات صحفية، إن زيارة نائب الرئيس الكينى تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين السودان وكينيا، موضحا أن الجانبين سيعقدان اليوم جلسة مباحثات مشتركة بالقصر الجمهورى بالخرطوم.

وأضاف أن نائب الرئيس الكينى سيقوم غدًا الثلاثاء بزيارة عدد من المؤسسات والمشروعات التنموية الكبرى بالسودان، كما يلتقى، خلال الزيارة، بالرئيس السودانى عمر البشير، ونائبه الأول، بجانب رئيس المجلس الوطنى ومساعد الرئيس، كاشفا أن المباحثات المشتركة ستتناول العلاقات السياسية والثقافية والتجارية والاستثمارية، بجانب التعاون بين البلدين فى المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار إدريس إلى الأعداد الكبيرة للطلاب الكينيين الذين يدرسون بالسودان، معربا عن أمله فى أن تؤسس الزيارة لبناء علاقات اقتصادية متينة وتعمل على توسيع فرص التعاون بين الخرطوم ونيروبى.

الرئيس السودانى يؤكد تميز علاقات بلاده مع دولة الإمارات فى كافة المجالات

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن العلاقات السودانية الإمارتية متميزة فى كافة المجالات، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، ببيت الضيافة بالخرطوم، بوزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، سهيل المزروعى، والوفد المرافق له، بحضور وزير الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان، معتز موسى.

وأكد المزروعى - فى تصريح صحفى عقب اللقاء - قوة ومتانة العلاقات السودانية الإمارتية، ووصفها بالمتميزة والتاريخية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات مهتمة بتطوير البنى التحتية فى مجال الطاقة الشمسية فى السودان، وقال "نقلنا للرئيس البشير تحيات القيادة فى دولة الإمارات".

من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى، أن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية فى مجال البنى التحتية والطاقة الشمسية والمتجددة، منوها بأن دولة الإمارات تمتلك أكبر الشركات التى تعمل فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية، وقال "نتطلع إلى أن تنعكس نتائج هذا الجهد على أرض الواقع، وأن يكون هناك إسهام فى البنى التحتية فى الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة فى السودان".