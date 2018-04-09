ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 3 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة و بذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة،بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1257 طن قمح كما غادرت 70 سيارة نقل محملة بـ 3056 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 152151 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وفي سياق متصل استقبل الميناء في السابعة صباح اليوم قطار محمل بـ 960 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 9627 طن يوريا و 4637 طن رمل و 2774 طن كوارتز و 2600 طن فوسفات و 1500 طن سماد سائل و 1400 طن حديد بليت.