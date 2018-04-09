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منظمة التحرير الفلسطينية: حق العودة أساسى ولن نتنازل عنه أو نساوم فيه

الإثنين، 09 أبريل 2018 09:25 ص
منظمة التحرير الفلسطينية: حق العودة أساسى ولن نتنازل عنه أو نساوم فيه حنان عشراوى


رام الله (أ ش أ)
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قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى أن حق العودة هو حق أساسى ولن نتنازل عنه ولن نساوم فيه، مطالبة العالم بضرورة أن يحترم قوانينه وقراراته التى أقرها سابقا وأن يطبقها.

وأضافت عشراوى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين " أن الفلسطينيين لن يرضوا أن يتم حرمانهم وحدهم من تطبيق القانون، فى حين تبقى إسرائيل معفاة من المحاسبة والمساءلة والملاحقة القضائية والقانونية ومن أى نوع من القانون الدولى".

ودعت إلى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه فيما يتعلق بمصالحنا وحقوقنا، وألا نبقى نحن كفلسطينيين محرومين من حماية القانون، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تساند إسرائيل فى مخالفة القانون الدولى وبالتالى تعاقب الضحية دوما.

وأكدت أن إسرائيل تقوم بمجازر قتل المدنيين خاصة فى إطار حق العودة المكفول دوليا واستهداف الصحفيين والأطفال والنساء، معربة عن أسفها لعدم وجود أى تدخل لردعها ومحاسبتها، لافتة إلى أن هذا ما يزيد الجريمة إيذاء وإيلاما.

وشددت على ضرورة أن تكون أى حلول للقضية الفلسطينية مبنية على أساس قرار دولى ملتزم بالقانون الدولى والتدخل الدولي؛ لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ولإيجاد حل عادل وحقيقى ودائم لها، باعتبار حق السيادة وإقامة دولة وعاصمتها القدس هو الهدف من أى عملية سياسية ولكن فى غياب ذلك سنستمر فى إرسال رسائل إلى العالم بأن حقوقنا لا تزال تهدر.

وقالت عشراوي: "إن الشعب الفلسطينى حى ومصر على حقوقه وقضيته وحق العودة وانتمائه لأرضه وتاريخه وثقافته وبالتالى لن يرضى ولن يرضخ لكل الانتهاكات والمساومات التى تمارسها إسرائيل".

وأكدت أن الطرق الإبداعية والخلاقة فى مواجهة القمع الإسرائيلى هى دليل ليس فقط على انتمائنا للحياة وفلسطين، لكن بالتزام هذا الشعب الفلسطينى بوسائل المقاومة الحضارية التى تفضح العنف الإسرائيلى وممارساته الخارجة عن القانون.

 

 


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