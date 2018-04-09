مقتل 14 شخصا بينهم إيرانيون فى قصف استهدف مطار التيفور العسكرى بسوريا

مقتل 14 شخصا بينهم إيرانيون فى قصف استهدف مطار التيفور العسكرى بسورياالإثنين، 09 أبريل 2018 07:48 ص
الأوضاع فى سوريا - أرشيفية
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قُتل 14 شخصا على الأقل من بينهم إيرانيون فى الضربة التى استهدفت قبيل فجر الإثنين، مطار التيفور العسكرى التابع للنظام السورى فى محافظة حمص فى وسط البلاد، حسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
ولا تزال الجهة التى استهدفت القاعدة العسكرية المعروفة باسم التياس أيضا، مجهولة، وقد نفت الولايات المتحدة أن تكون هى التى شنّت الغارات الجوية.
وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "روسيا وإيران و حزب الله لهم وجود فى المطار".
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