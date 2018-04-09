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الإثنين، 09 أبريل 2018 03:42 م
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مقتل 14 حوثيا شرقى صنعاء والقوات الشرعية تتقدم شمالى صعدة باليمن

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:59 م
مقتل 14 حوثيا شرقى صنعاء والقوات الشرعية تتقدم شمالى صعدة باليمن الحوثيون


صنعاء(أ ش أ)
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 لقى 14 حوثيا مصرعهم اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع القوات الحكومية اليمنية فى مديرية نهم شرقى العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن 14 من الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع القوات الحكومية في مديرية نهم ، وتمكنت القوات الشرعية من تحرير سلسلة جبال الزلزال، أقصى شمال المديرية.

وفي سياق آخر، حققت قوات الشرعية اليمنية تقدما جديدا فى مديرية باقم شمالى صعدة، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثى الموالية لإيران.

وأشارت القناة إلى أن تقدم القوات الشرعية دفع ميلشيات الحوثى للتقهقر، وسحب مسلحيها من بعض الجبهات للدفاع عن معقلهم الرئيسى فى صعدة.

وأوضحت القناة أن المعركة مع الميليشيات الحوثية فى المحافظة تحتل أهمية قصوى فى الحسابات العسكرية والسياسية، فهى تضم مركز القيادة والتحكم ومخازن السلاح ، كما أنها تمثل العمق الجغرافي للحوثيين الذين يحملون المشروع الإيراني الطائفي ضد اليمنيين.

وتعد جبال الزلزال مهمة لأنها تسيطر ناريا على الخط القادم من محافظة الجوف، الشريان الأهم لإمداد الميليشيات الموجودة غربي منطقة ضبوعة في نهم.


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