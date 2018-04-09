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مقتل الذراع الأيمن لزعيم تنظيم داعش فى كركوك بالعراق

الإثنين، 09 أبريل 2018 09:38 ص
مقتل الذراع الأيمن لزعيم تنظيم داعش فى كركوك بالعراق الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية قتلت الذراع الأيمن لزعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى المدعو أبو وليد الشيشانى فى أطراف محافظة كركوك.

وقالت المصادر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الأمنية استطاعت أن تقتل الذراع الأيمن للبغدادى فى أطراف محافظة كركوك، وذلك إثر متابعة استخبارية دقيقة عن تواجده فى منطقة صحراوية بأطراف المدينة بهدف التخطيط لشن هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والقوات الأمنية داخل المدينة".

وأضافت أن القوات الأمنية عثرت بحوزته على وثائق وسجلات تحوى معلومات مهمة عن أسماء لقيادات وعناصر التنظيم.

 

 


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