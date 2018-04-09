مصرع صياد نتيجة اعتداء من آخرين غرب بورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

لقى صياد مصرعه، مساء اليوم الإثنين، نتيجة اعتداء من آخرين، وذلك بقرية الجرابعة غرب بورسعيد.

تلقى الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزى، بوصول وائل سلامة، 39عاماً، جثة هامدة متأثرا بجرح قطعى وإصابة شديدة بالرأس.

تم تحرير محضر بالواقعة، ووجه اللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بضبط الجناة، ويكثف رجال مباحث الزهور برئاسة المقدم محمد صبح، وبتوجيهات العميد محمد فوزى، رئيس مباحث المديرية، مجهوداتهم لضبط الجناة .

ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث واستخراج تصريح الدفن .