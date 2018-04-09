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مديريات القوى العاملة بالمحافظات تتابع تنفيذ إجازة شم النسيم بالقطاع الخاص

الإثنين، 09 أبريل 2018 09:00 ص
مديريات القوى العاملة بالمحافظات تتابع تنفيذ إجازة شم النسيم بالقطاع الخاص وزير القوى العاملة محمد سعفان


كتب محمود راغب
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أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة مكاتبها الفرعية لتنفيذ إجازة شيم النسيم فى المنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية، إذ أعلن الوزير محمد سعفان أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 9 أبريل، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير محمد سعفان، بحسب بيان صادر عن الوزارة، إنه "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى الأجر".

وهنأ "سعفان" بهذه المناسبة، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل الإخوة الأقباط، بعيد القيامة المجيد، معربا عن تمنياته للإخوة الأقباط بالتوفيق والخير والبركات، وأن تعود هذه المناسبة على مصرنا الغالية وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كى تتحقق آماله فى مستقبل مشرق وغد أفضل.

 
 

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