محافظ الشرقية يناقش استعدادات استقبال موسم القمح مع وكيل "الزراعة"







الشرقية - إيمان مهنى

التقى اليوم الاثنين اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بالمهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح وسبل التيسير على المزارعين خلال موسم التوريد وذلك فى إطار سلسلة لقاءاته بأعضاء الجهاز التنفيذى للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الزراعة على استعدادات المديرية لاستقبال موسم حصاد القمح وكذلك توفير سبل التيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد.

يأتى ذلك بعد اجتماع محافظ الشرقية مع المهندس عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر وزارة الزراعة بالقاهرة لبحث ومناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة، وسبل التيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم وبحث مجالات التعاون فى المشروعات الزراعية بالمحافظة وتطويرها بما يساهم فى النهوض بها لتحقيق تنمية زراعية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية، بما يصب فى صالح فلاحى المحافظة وزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق تنمية زراعية مستدامة إذ تعد محافظة الشرقية من المحافظات الزراعية وتشتهر بزراعة القمح و الأرز والمحاصيل المختلفة.

واستعرض المحافظ مع وزير الزراعة عددا من الموضوعات على رأسها دعم فلاحى ومربى المحافظة بالقوافل الإرشادية للمحاصيل المختلفة، والقوافل البيطرية، لتقديم الدعم الفنى للمربيين، وتحصين الماشية، وتوعيتهم بتطبيق التقنيات الحديثة للفحص التناسلى والتلقيح الاصطناعى والجراحة والتحسين، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات الإرشادية والتدريبية لصغار المربيين لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم بحث آلية تنفيذ مبادرة القرية المنتجة بالمحافظة ، لتوفير فرص عمل للشباب، وخلق تنافسية وتكامل بين قرى ومراكز المحافظة وبعضها، فضلا عن مناقشة سبل التوسع فى إنشاء مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، بما يساهم فى زيادة فرص الاستثمار فى هذا المجال بالمحافظة وتحقيق التنمية الزراعية بها.

وأكد المحافظ أنه تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بمنتفعى الإصلاح الزراعى بالمحافظة مع الوزير ليؤكد أن الوزارة حريصة على حل المشاكل المتراكمة لمنتفعى الإصلاح الزراعى منذ سنوات، والتيسير عليهم وتحقيق الاستقرار لهم .

وفى نهاية اللقاء شدد محافظ الشرقية ووكيل وزارة الزراعة على ضرورة التصدى لعمليات البناء المخالف على الأرض الزراعية بنطاق دائرة المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال المخالفين مؤكدا على ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بالتعدى على الأرض الزراعية خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية حيث أنها تمثل جريمة فى حق الوطن والمواطن .

كما أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين ، الصحة ، الطب البيطرى بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، موضحا أنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعدادات بجميع المرافق الخدمية من صحة و تموين و طب بيطرى وإسعاف وزراعة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للاحتفال بالعيد بالحدائق والمتنزهات العامة.

واستمع محافظ الشرقية لخطة عمل المديرية واطمأن على سير العمل بالوحدات البيطرية والتأكد من تأدية الخدمة للمربيين والمزارعين من أبناء المحافظة وتعريفهم بطرق الوقاية من الأمراض الحيوانية والداجنة مشددا على ضرورة الارتقاء بمنظومة العمل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين أثناء الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط سوق الدواء البيطرى للحفاظ على صحة المواطنين وزيادة الثروة الحيوانية .

وأكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة لمراقبة الأغذية والمنتجات المعروضة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى حفاظا على أرواح المواطنين وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



محافظ الشرقية و وكيل الزراعة