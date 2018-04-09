محافظ الإسماعيلية: عيادات متنقلة تجوب أماكن تجمع المواطنين فى شم النسيم







كتب محمد شعلان

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تشهد استقبال أعداد كبيرة من المواطنين الوافدين من مناطق أخرى، والإقبال كبير للغاية لدرجة فاقت توقعات المحافظة، نافيا تلقيهم أى بلاغات خاصة بوقوع حوادث أو مشاكل خلال الاحتفال بشم النسيم.

وأشار اللواء ياسين طاهر، محافظ الاسماعيلية، فى مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، إلى أن مستشفيات المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال أى حالة مصابة خلال الاحتفال بشم النسيم، مفيدا بأن المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة نشرت عيادات متنقلة فى الأماكن التى تشهد تجمعات مواطنين للاحتفال بأعياد الربيع.

وتابع: "العيادات المتنقلة لديها أطقم أطباء وتمريض مزودة بكل ما تلزمه من الأمور الخاصة بالإسعاف العاجل والسريع"، موضحًا أن فائدة هذه العيادات إسعاف الاطفال الذين يصابون بحالات إعياء خفيفة أثناء الاحتفال.