video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية: عيادات متنقلة تجوب أماكن تجمع المواطنين فى شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:31 م
محافظ الإسماعيلية: عيادات متنقلة تجوب أماكن تجمع المواطنين فى شم النسيم اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية


كتب محمد شعلان
إضافة تعليق

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تشهد استقبال أعداد كبيرة من المواطنين الوافدين من مناطق أخرى، والإقبال كبير للغاية لدرجة فاقت توقعات المحافظة، نافيا تلقيهم أى بلاغات خاصة بوقوع حوادث أو مشاكل خلال الاحتفال بشم النسيم.

وأشار اللواء ياسين طاهر، محافظ الاسماعيلية، فى مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، إلى أن مستشفيات المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال أى حالة مصابة خلال الاحتفال بشم النسيم، مفيدا بأن المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة نشرت عيادات متنقلة فى الأماكن التى تشهد تجمعات مواطنين للاحتفال بأعياد الربيع.

وتابع: "العيادات المتنقلة لديها أطقم أطباء وتمريض مزودة بكل ما تلزمه من الأمور الخاصة بالإسعاف العاجل والسريع"، موضحًا أن فائدة هذه العيادات إسعاف الاطفال الذين يصابون بحالات إعياء خفيفة أثناء الاحتفال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إقبال على شواطئ الإسماعيلية بشم النسيم وحفلات مسائية للزوار بالفيروز.. صور

"مرور الإسماعيلية" تضبط 5 من متعاطى المخدرات فى حملة موسعة بالمحافظة

محافظ الاسماعيلية

شم النسيم

الربيع

الاسعاف




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة