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لافروف: الولايات المتحدة لن تغادر سوريا وتخطط للبقاء هناك لفترة طويلة

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:26 م
لافروف: الولايات المتحدة لن تغادر سوريا وتخطط للبقاء هناك لفترة طويلة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، إن الخبراء يرون أن الولايات المتحدة لن تغادر سوريا وأنها تخطط للبقاء هناك لفترة طويلة، كما دعا إلى فتح تحقيق شامل فى واقعة تعرض قاعدة "تيفور" الجوية السورية لضربة جوية صباح اليوم.

ففى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أوضح لافروف، أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات ليست من أجل مغادرة سوريا كما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتركها لغيرها، بل من أجل أن تقيم موطئ قدم لها هناك لمدة طويلة - وهذا ما يراه الخبراء".

ودعا لافروف، إلى إجراء تحقيق شامل فى واقعة قصف قاعدة "تيفور" الجوية السورية فى وقت مبكر من اليوم، ولفت إلى أن واشنطن أنكرت أن تكون هذه الضربات الجوية قد نفذها أى من أعضاء التحالف، وأن ما حدث يظهر من جديد أن الوضع يتجه إلى أن يصبح خطيرا للغاية فى سوريا، حيث تظهر أطراف هناك لم يدعها أحد وهى من تفرض نفسها، وأشار إلى أن الموقف الذى يحيط بالضربة الجوية التى تعرضت لها القاعدة الجوية السورية قد يقود إلى سيناريو خطير للغاية..معربا عن أمله فى أن تكون الولايات المتحدة والدول التى تنتمى للتحالف الذى تقوده واشنطن تدرك ذلك.


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