قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع جديدة شمال مدينة تعز







كتبت: إيمان حنا

أحرزت قوات الجيش، اليوم الاثنين، تقدماً جديداً فى الجبهة الشمالية لمدينة تعز، وسط ازدياد وتيرة المعارك مع مليشيا الحوثى الإنقلابية.

وقال نائب الناطق الرسمي باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، طبقا لبيان القوات المسلحة السعودية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير "تلة الكمبتين" و"تلة الأريل" وعددا من المواقع الأخرى فى جبل الوعش الاستراتيجى المطل على شارعي الخمسين والستين، كما تمكنت من تحرير عدد من المواقع الأخرى فى محيط منطقة عصيفرة.

وأوضح العقيد البحر، أن المواقع التي حررتها قوات الجيش تطل على خطوط وطرق إمداد مليشيا الحوثي الإنقلابية، مشيراً إلى أن المعارك لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم كبير لقوات الجيش.

وذكر أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي الإنقلابية.