video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 09:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

الإثنين، 09 أبريل 2018 08:03 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة زورق حربى - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ، صباح اليوم الإثنين، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم قبالة سواحل قطاع غزة .

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال، أطلقت النار صوب الصيادين ومراكبهم قبالة شواطىء مدينة غزة ، دون أن يصاب أى منهم بأذى، غير أن الصيادين اضطروا الى تغيير أماكن عملهم حفاظا على أرواحهم.

ومنذ التاسع من أكتوبر من العام 2000، وحتى الآن، وثقت مراكز حقوقية فى القطاع، تنوع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين ما بين إطلاق النار المتكرر والمباشر تجاه الصيادين، وإيقاع القتلى والجرحى فى صفوفهم، واعتقالهم وملاحقتهم فى عرض البحر، واستخدام أعنف الأساليب التى من شأنها أن تحط من كرامتهم الإنسانية، كفتح خراطيم مياه الصرف الصحى تجاههم ومحاولات إغراق مراكبهم، وتوجيه الإهانات اللفظية والاعتداءات الجسدية وإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة فى عرض البحر أثناء اعتقالهم، بالإضافة إلى تخريب معدات صيدهم وممتلكاتهم والاستيلاء على قواربهم، وغالباً ما ترتكب هذه الانتهاكات داخل مساحة الصيد المسموح العمل فيها من جانب قوات الاحتلال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح جنوب غزة وقوات الاحتلال تقصف شمال القطاع

مدعى المحكمة الجنائية الدولية يدعو لإنهاء العنف فى غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلى

الصيادين الفلسطينيين

سواحل غزة




لا تفوتك
فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة