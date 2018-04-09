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قافلة "صحة بنى سويف" تستقبل 5 حالات مرضية فى شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:57 م
قافلة "صحة بنى سويف" تستقبل 5 حالات مرضية فى شم النسيم وكيل صحة بنى سويف


بنى سويف : أيمن لطفى
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قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن القوافل الطبية المتمركزة أمام الحديقة العامة بكورنيش النيل بجوار مستشفى التأمين الصحى بمدينة بنى سويف استقبلت 5  حالات مرضية لمواطنين شعروا بالألم أثناء تناولهم الطعام، وآخرين أصيبوا أثناء لهوهم ضمن احتفالهم بأعياد الربيع و شم النسيم، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم لهم.

وأضاف حميدة فى بيان له اليوم: أن الحالات المرضية تنوعت ما بين آلام بالبطن وجزع والتواء بالكاحل وفحصهم الأطباء، وبعد الاطمئنان على حالتهم العامة، منحتهم صيدلية القافلة العلاج اللازم.

وكانت مديرية الصحة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع بالمحافظة، شملت رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات ومرفق الإسعاف، تحسبا لحدوث حالات تسمم غذائى أو حالات مرضية أو وبائية مع توفير أدوية الطوارئ والأمصال، علاوة على انتشار القوافل الثابتة بأنحاء مدينة بنى سويف والمراكز السبع الإدارية بالمحافظة، فضلا عن تشكيل غرف عمليات وقائية بجميع الإدارات الصحية لإبلاغ الغرفة الوقائية الرئيسية بالمديرية بنتائج الحملات على الأسواق أو حالات التسمم غذائى فى حالة حدوثها.


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