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فيديو وصور.. المحتفلون يتوافدون على حدائق ومتنزهات البحيرة

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:59 م
فيديو وصور.. المحتفلون يتوافدون على حدائق ومتنزهات البحيرة احتفال المواطنين بالبحيرة بشم النسيم


البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة
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توافد آلاف المواطنين بمدن ومراكز البحيرة، اليوم الإثنين على الحدائق العامة، والمتنزهات للاحتفال بعيد شم النسيم، وفتحت الحدائق والنوادى أبوابها لاستقبال المحتفلون منذ الصباح.

وشهدت الشوارع والميادين ومحيط الحدائق العامة بالمحافظة، دوريات وكردونات أمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، خاصة بشوارع دمنهور وأمام النادى الاجتماعى، والطريق الزراعى، والطريق الصحراوى، والدولى الساحلى، لمواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

واصطحب المحتفلون أطعمة "الفسيخ ، والرنجة ، والملوحة ، والخس ، والبصل ، والليمون" ، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الإحتفالات بمحيط الحدائق والمتنزهات ونشر تعزيزات أمنية بالميادين العامة لضبط الحالة الأمنية ومنع حالات التحرش وضبط الخارجين عن القانون.

وشهدت المدن الساحلية، رشيد وإدكو وكفر الدوار والمحموية وشبراخيت، اقبالا كبيراً من المواطنين للاحتفال بشم النسيم، من خلال الرحلات النيلية بالمراكب وركوب الخيل بقناطر إدفينا، والتنزه على شاطئ كورنيش رشيد، وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة لتأمين المحتفلون .

 

 

احتفالات شم النسيم بالبحيرة
احتفالات شم النسيم بالبحيرة

 

توافد المواطنين للاحتفال بشم النسيم
توافد المواطنين للاحتفال بشم النسيم

 

جانب من احتفالات البحاروة
جانب من احتفالات البحاروة

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 


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