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فيديو وصور.. الشرطة النسائية تشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم بالبحيرة

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:41 م
فيديو وصور.. الشرطة النسائية تشارك المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم بالبحيرة الشرطة النسائية


البحيرة : جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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شاركت عناصر من الشرطة النسائية بالبحيرة فى تأمين احتفالات المواطنين بأعياد الربيع وشم النسيم وسط فرحة من سيدات دمنهور، وسارع الأطفال بالتقاط الصور مع عناصر الشرطة.

وتوافد آلاف المواطنين بمدن ومراكز البحيرة، اليوم الإثنين على الحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال بعيد شم النسيم، وفتحت الحدائق والنوادى أبوابها لاستقبال المحتفلون منذ الصباح.

وشهدت الشوارع والميادين ومحيط الحدائق العامة دوريات وكردونات أمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، خاصة بشوارع دمنهور وأمام النادى الاجتماعى  والطريق الزراعى والطريق الصحراوى والدولى الساحلى، لمواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

واصطحب المحتفلون أطعمة "الفسيخ ، والرنجة ، والملوحة ، والخس ، والبصل ، والليمون" ، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات بمحيط الحدائق والمتنزهات ونشر تعزيزات أمنية بالميادين العامة لضبط الحالة الأمنية ومنع حالات التحرش وضبط الخارجين عن القانون.

وشهدت المدن الساحلية، "رشيد وإدكو وكفر الدوار والمحمودية وشبراخيت"، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بشم النسيم، من خلال الرحلات النيلية بالمراكب وركوب الخيل بقناطر إدفينا والتنزه على شاطئ كورنيش رشيد.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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