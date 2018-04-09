فيديو وصور.. أهالى الشرقية يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بعيد الربيع







الشرقية - إيمان مهنى

في جو يسوده البهجة والسرور، خرج الآلاف من أهالى الشرقية، للاحتفال بعيد الربيع، بالحدائق والمتنزهات، وسط تواجد أمني مكثف تحسبا لأي أعمال شغب أو بلطجة تعكر صفو الاحتفالات .

حديقة الحيوان بالزقازيق امتلأت بالمواطنين، الذين حرصوا على الاحتفال فيها، دفعت الأجهزة الأمنية بقوة شرطية علي البوابات لتفتيش الزائرين، وفى داخل الحديقة لتأمين المواطنين، كما توافدت الأسر على حديقة الطفولة بوسط الزقازيق، للاستمتاع بالألعاب وملاهي الأطفال .

كما شهدت الميادين العامة ودور السينما، والنوادى الاجتماعية، إقبالا من المواطنين، وانتشرت فيها العروض و الكرنفالات الفنية ، للفرق الشعبية و الفنية

من جانبها، رفعت مديرية الصحة بالشرقية بإشراف حسام أبو ساطي وكيل الوزارة، درجة الطوارئ بالمستشفيات ونشر سيارات الإسعاف بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات، كما تقرر إلغاء الإجازات، والتأكد من تواجد الطاقم الطبى فى كل المستشفيات العامة والمركزية .

وأعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قيام مديرية التموين بالشرقية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة بحملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الشهر الماضي، لضبط الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات.

وأكدت الصحة أنه تم توافر المخزون الاستراتيجى من الأدوية والعلاج ومستلزمات للطوارئ وجميع فصائل الدم بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية ومراكز خدمات الدم، والتنبيه على جميع مديري المستشفيات بالتواجد ونوابهم على مدار الساعة والتأكد من انضباط العمل .















































