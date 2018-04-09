فايننشال تايمز: السعودية تسمح باختلاط الجنسين لموظفى آبل بالبلاد







كتب: هانى محمد

نشرت صحيفة فايننشال تايمز، البريطانية أن شركة "آبل" فى السعودية تلقت إخطارا من السلطات المحلية بأن العاملين فيها من الجنسين لن يتعرضوا لأى مضايقات نتيجة الاختلاط فى العمل.

وأضافت الصحيفة، أن الشركة الأجنبية طلبت من السلطات المحلية، ضمان السماح للموظفين من الجنسين بالعمل جنبا إلى جنب، لذلك وافقت المملكة على ذلك، مشيرا إلى أن ذلك سيقضى على عقبة رئيسية أمام الاستثمار الأجنبى فى المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يمكن أن يمهد الطريق أمام شركة آبل وغيرها لفتح مكاتبها أو متاجرها فى السعودية، وأنها خطوة إضافية إلى الأمام بالنسبة لحقوق المرأة فى المملكة التى تشهد تغييرا سريعا.