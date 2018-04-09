ضبط 6.5 طن فسيخ ورنجة فى حملة تموينية مكبرة بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة ودمياط عبده عبد البارى

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "أحمد ص ع" 39 سنة صاحب مصنع رنجة بدون ترخيص، بعزبة المراسى كوم حماده، وضبط 1.250 طن رنجة مدخنة، و"أحمد ش ع" 42 سنة صاحب مصنع رنجة بدون ترخيص، كائن بالطريق الزراعى مركز كفر الدوار، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط طن رنجه مدخنة، وطن ملح طعام، وضبط "مصطفى ش ف" 43 سنة صاحب مصنع رنجة بدون ترخيص، كائن عزبة عبدالحميد مركز إيتاى البارود، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط 205 كيلو رنجة مدخنة.

كما تم ضبط "محمد ع م" 41 سنة صاحب مصنع رنجة بدون ترخيص، كائن عزبة الحمرا مركز الدلنجات، وبحوزته أسماك رنجه مدخنه مجهولة المصدر، وبدون فواتير داله على مصدرها، وتم ضبط 510 كيلو رنجه مدخنه، وضبط "عمرو ا ح" 43 سنة صاحب مخزن لتخزين الأسماك المملوكه للغير، كائن سوق البندر قسم دمنهور، لحيازته وتخزينه 450 كيلو سردين مملح غير صالح للإستهلاك الأدمى، وضبط "أشرف ج ع" 39 سنة صاحب مصنع رنجه بدون ترخيص كائن مركز إدكو، وبحوزته 500 كيلو رنجة مدخنة، و"عطيه ف ع" 41 سنة صاحب مصنع رنجة بدون ترخيص، كائن مركز إدكو، وضبط 500 كيلو رنجة بحوزته.

وضبط "عبدالهادى ع ر" 44 سنة صاحب ثلاجة لحفظ الأسماك، كائنه مدينة إيتاى البارود لحيازته وتخزين أسماك رنجة مدخنة مجهولة المصدر، وضبط 255 كيلو رنجة، و"السيد م ع" 42 سنة صاحب مصنع أسماك مملحه بمركز أبوحمص، وبحوزته 630 كيلو فسيخ وسردين مملح غير صالح للإستلاك الأدمى، و200 كيلو رنجة مدخنة، و"محمود ا ع" 46 سنة صاحب ثلاجة لحفظ الأسماك، وضبط 300 كيلو رنجة مدخنه، و"أحمد س" 41 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية لحيازته وتخزين 505 كيلو رنجه مدخنة، و "محمد ع ا" 42 سنة، صاحب محل سوبر ماركت، لحيازته 500 كيلو فسيخ وسردين مملح غير صالح للإستلاك الأدمى ، وضبط طن فسيخ ورنجة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدامى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت مباحث التموين بدمياط، برئاسة المقدم عماد معوض، وضياء قنديل، وسيد عبيد مفتشى التموين، من ضبط 200 كيلو أسماك وفسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى، بالسوق العمومى بمدينة رأس البر، وضبط 120 كيلو سمك باربونى فاسد بمحل أسماك "م. ا" ، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وضبط 80 كيلو فسيخ فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمى، بمحل أسماك "ا. ا" وجارى تحرير محضر بالواقعة.