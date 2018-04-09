video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1300 كيلو رنجة غير صالحة بسيارة قادمة من البحيرة لتسويقها بكفر الشيخ

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:17 م
ضبط 1300 كيلو رنجة غير صالحة بسيارة قادمة من البحيرة لتسويقها بكفر الشيخ رنجة فاسدة - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 1300 كيلو رنجة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى قبل بيعها للمواطنين فى أسواق دسوق.

وتلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستهداف مباحث التموين عمليات تهريب السلع من المحافظات الأخرى، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وكانت معلومات قد وردت لمباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومة، تفيد بتردد أحد السيارات القادمة من محافظة البحيرة، محملة بكميات كبيرة من الأسماك المدخنة "الرنجة" المنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى، تمهيدًا لبيعها لتجار التجزئة بمدينة دسوق وتوزيعها للجمهور قبل شم النسيم.

وعلى الفور تم تشكيل حملة ترأسها رئيس مباحث التموين، وتم استهداف السيارة، وضبط 1300 كيلو رنجة فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، بالإضافة إلى 45 كرتونة أسماك مجمدة معدة لتصنيع أسماك الرنجة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة 552 جنح أمن دولة لسنة 2018، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ضبط 300 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

رنجة فاسدة

اخبار المحافظات

تموين كفر الشيخ

دسوق




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة