ضبط 1300 كيلو رنجة غير صالحة بسيارة قادمة من البحيرة لتسويقها بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 1300 كيلو رنجة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى قبل بيعها للمواطنين فى أسواق دسوق.

وتلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستهداف مباحث التموين عمليات تهريب السلع من المحافظات الأخرى، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وكانت معلومات قد وردت لمباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومة، تفيد بتردد أحد السيارات القادمة من محافظة البحيرة، محملة بكميات كبيرة من الأسماك المدخنة "الرنجة" المنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى، تمهيدًا لبيعها لتجار التجزئة بمدينة دسوق وتوزيعها للجمهور قبل شم النسيم.

وعلى الفور تم تشكيل حملة ترأسها رئيس مباحث التموين، وتم استهداف السيارة، وضبط 1300 كيلو رنجة فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، بالإضافة إلى 45 كرتونة أسماك مجمدة معدة لتصنيع أسماك الرنجة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة 552 جنح أمن دولة لسنة 2018، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.