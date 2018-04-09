ضبط مصنع بن غير مرخص بطوخ

ضبط مصنع بن غير مرخص بطوخالإثنين، 09 أبريل 2018 01:09 م
اللواء إيهاب خيرت مدير امن القليوبية
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تمكنت اجهزة الامن بالقليوبية من ضبط صاحب مطحن "بن" بطوخ لإتهامه بالغش التجاري وإعادة تدوير "البن" و تقليد الماركات الشهيرة وبيعه للجمهور.
تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وكان اللواء إيهاب خيرت مدير امن القليوبية تلقى إخطارا من العميد خالد المحمدي مدير مباحث التموين بالقليوبية بضبط أحمد ع صاحب مصنع لتعبئة وطحن البن بطوخ لادارته المصنع بدون ترخيص وباستخدام علامات وأسماء تجارية لكبرى الشركات على خلاف الحقيقة .
تحررعن الواقعة المحضر رقم 14371 جنح مركز طوخ لسنة 2018 ، وتولت النيابة التحقيق
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