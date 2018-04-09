صور.. 5 إصابات متنوعة بشواطئ دمياط الجديدة ورأس البر

صور.. 5 إصابات متنوعة بشواطئ دمياط الجديدة ورأس البرالإثنين، 09 أبريل 2018 03:06 م
طاقم الإسعاف على الشواطئ
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أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة على شاطئ دمياط الجديدة ورأس البر أثناء الاحتفالات بأعياد شم النسيم.
وقال الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف دمياط لـ"اليوم السابع"، إنه تم إسعاف 3 حالات على شاطئ بلاج رأس البر من خلال سيارات الإسعاف المنتشرة على شاطئ البلاج نتيجة إصابات خفيفة، كما تم نقل حالتين إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة نتيجة الإصابات بكسر وجروح أثناء السباحة على الشاطئ.
وأشار إلى أن سيارات الإسعاف تعمل بكامل طاقتها منذ الصباح الباكر، وكذلك تواجد أطقم مجهزة على شواطئ بلاد دمياط الجديدة ورأس البر.
طاقم الإسعاف على الشواطئ
نقل المصابين بسيارات الاسعاف
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