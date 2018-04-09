صور.. 45 مُنقذا لتأمين المصطافين على شاطئ بورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

توافد الآلاف من الأهالى والمصاطفين منذ الصباح الباكر على شاطئ البحر ببورسعيد للتنزه والاستمتاع بعيد الربيع .

ورصدت عدسة اليوم السابع العديد من المشاهد على شاطئ البحر ببورسعيد، والتى تنوعت ما بين السباحة فى المياه، والرقص على الأغانى من الشباب، ولعب الأطفال والفتيات بمختلف الألعاب المائية، والبيتش باجى والكرة و إطلاق الطائرات الورقية والمسابقات وغيرها.

كما انتشر المنقذين أعلى أبراج المراقبة، وأمام مياه البحر، بطول الشاطئ لتأمين المصطافين، ويبلغ عددهم 45 منقذ، كما تواجدت سيارات الاسعاف بالقرب من الشاطئ .

وقال طارق عثمان مدير إدارة الشاطئ ببورسعيد لـ"اليوم لسابع"، إنه يقوم بجولات تفقدية هو ومديحة السيد مديرة المصيف فى بورسعيد، وأنه تم انتشار 45 منقذا موزعين على طول الشاطئ، بالتنسيق والتعاون مع الانقاذ النهرى لتأمين الشاطئ، وأن هناك إقبالا كبيرا جدا على الشاطئ من قبل أهالى المحافظة والمصطافين.

بينما أوضح مدير جمعية مؤجرى الشماسى، العربى فضل، "لليوم السابع" أن أسعار الكراسى على الشاطئ، تبدأ من 5 جنيهات للكرسى، مؤكداً توافد الآلاف على الشاطئ اليوم منذ الصباح الباكر، وأنه تم تنظيم حفلات دى جى وسمسمية لإسعاد الأهالى والاستمتاع بيوم شم النسيم .

كما أشاد المصطافين بنظافة الشاطئ وتطويره هذا العام، عن الاعوام السابقة، فقالت روفان محمد، أن شم النسيم هذا العام له مذاق خاص على شاطئ بورسعيد، حيث الأجواء الاحتفالية والنظافة، والشكل الحضارى الذى يجذب السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة.

وأوضح مؤمن يحيى، أن شاطئ بورسعيد شهد نقلة نوعية، من حيث التطوير والتجميل مما يجعله لا يقل عن شواطئ العالم، والأماكن السياحية فى مصر، معربا عن سعادته بما رآه على الشاطئ.

يأتى ذلك وسط حالة من الاستنفار الأمنى من قبل مديرية أمن بورسعيد، التى كثفت من جهودها بجميع الإدارات من مرور و مرافق وإشغالات، ورجال الشرطة المنتشرين فى أماكن التجمعات، لضبط الخارجين عن القانون، إلى جانب الكمائن الثابتة والمتحركة .

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعلن عن رفع حالة الطوارئ بالمحافظة و درجة الاستعدادات بها، إلى القصوى بكافة المديريات، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية لمتابعة اليوم، واستقبال كافة الشكاوى من المواطنين وحل المشكلات.



شاطئ بورسعيد فى شم النسيم



الاهالى على شاطئ بورسعيد



الاف المصطافين يقضون شم النسيم على الشاطئ



شم النسيم على شاطئ بورسعيد



الاطفال يلعبون فى مياه البحر



شاطئ بورسعيد



الاهالى على شاطئ بورسعيد



شاطئ بورسعيد خلال شم النسيم



احتفالات شم النسيم على شاطئ بورسعيد



شاطئ بورسعيد



شاطئ بورسعيد فى شم النسيم



شم النسيم على شاطئ بورسعيد