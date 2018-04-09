صور.. 11 قتيلا و80 جريحا فى انفجار بإدلب السورية







(أ ف ب)

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان ان 11 مدنيا قتلوا اليوم الإثنين فى انفجار لم تعرف اسبابه بعد، وقع فى مدينة إدلب فى شمال غرب سوريا حيث السيطرة للمسحلين.

كما أوضح المصدر نفسه أن الانفجار أوقع أيضا نحو 80 جريحا، ويخشى ارتفاع عدد القتلى بسبب خطورة حال الكثير من الجرحى.

وأفاد مراسل لفرانس برس فى المكان أنه شاهد بناء شبه مدمر إضافة إلى ابنية أخرى مجاورة وقد تضررت نتيجة التفجير، فى حين تعمل فرق الانقاذ جاهدة بين الانقاض بحثا عن ناجين.



الانهيار بسبب الانفجار



انفجار أدلب