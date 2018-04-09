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الإثنين، 09 أبريل 2018 10:26 م
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صور.. ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الخارجية الفرنسى العلاقات الثنائية

الإثنين، 09 أبريل 2018 08:32 م
صور.. ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الخارجية الفرنسى العلاقات الثنائية ولى العهد السعودى وزير الخارجية الفرنسى


(أ ش أ)
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التقى ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذى يزور فرنسا حاليا، وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وصل إلى فرنسا، أمس، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، واستهل اليوم الجانب الرسمى من الزيارة، التى تستمر يومين، إذ تشمل لقاءات مع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب وعدد من الوزراء الفرنسيين.

ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي
ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي
صورة نشرتها الخارجية السعودية
صورة نشرتها الخارجية السعودية

 


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ولى العهد السعودى

وزير الخارجية الفرنسى

السعودية

فرنسا




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