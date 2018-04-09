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الإثنين، 09 أبريل 2018 12:25 م
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صور.. نشاط مكثف لمراكب السفارى إلى الجزر البحرية بالغردقة فى شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:11 م
صور.. نشاط مكثف لمراكب السفارى إلى الجزر البحرية بالغردقة فى شم النسيم رحلات بحرية بالغردقة


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أبحر عدد كبير من مراكب ولنشات السفارى البحرية  صباح اليوم، متجهة إلى الجزر البحرية المختلفة خلال احتفالات شم النسم بالغردقة .

من جانبه، قال أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، إن جزيرة الجفتون بالغردقة شهدت إقبالا كبيرا فى شم النسيم، حيث أبحرعدد كبير من المراكب المختلفة.

وأضاف، أن جزيرة ابو منقار شهدت توافد أعداد كبيرة أيضا من المراكب، وأغلب الوافدين من مراكب الصيادين، حيث تم فتح الجزيرة أمام الصيادين اليوم لإحياء العادات والتقاليد القديمة لهم، حيث إن السكان الأصليين كانوا يقضون الاعياد والمناسبات على جزيرة أبو منقار.

وتعد جزيرة الجفتون الكبير، هى الجزيرة الأكثر رواجًا بالنسبة لجزر مدينة الغردقة، حيث تنطلق يوميًا العشرات من اللنشات السياحية إليها، وعلى متنها المئات من السياح من المصريين والأجانب.

 

مراكب ولنشات السفارى البحرية (1)
مراكب ولنشات السفارى البحرية 

 

مراكب ولنشات السفارى البحرية (2)
مراكب ولنشات السفارى البحرية

 

مراكب ولنشات السفارى البحرية (3)
مراكب ولنشات السفارى البحرية

 

مراكب ولنشات السفارى البحرية (4)
مراكب ولنشات السفارى البحرية

 


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