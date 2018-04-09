video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مسئولو رأس البر يستقبلون زوار المدينة بالورود

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:41 ص
صور.. مسئولو رأس البر يستقبلون زوار المدينة بالورود استقبال الزائرين برأس البر بالورود


دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

استقبل مسئولو رأس البر صباح اليوم الإثنين زوار المدينة بالورود، حيث قدم مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر لزوار المدينة الورود وتمنى لهم قضاء يوم ممتع بالمدينة.

 

وشهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد المصطافين ورواد رأس البر للاحتفال بيوم شم النسيم، ووزعت الوحدة المحلية إرشادات السلامة على الشاطئ وعلى بوابات المدينة لرحلات اليوم الواحد حرصاً على سلامتهم.

 

وقال مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر، إن عدد رواد المصيف تعدى المليون زائر مساء أمس الأحد، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قل اجهزة الشاطئ ورجال الإنقاذ لتوفير كافة الخدمات الشاطئية .

 

وأوضح خاطر "لليوم السابع" أن نسبة اشغال الغرف الفندقية والشقق والفيلات 100%.

 

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد وجه بتكثيف جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بجميع شواطئ المدينة، والعمل من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء، لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة، وتم دعم الشاطىء بـ 100 رجل إنقاذ، و6 لانشات سريعة، و2 موتوسيكل مائى بطول الشاطئ، وتواجد 4 عربات إسعاف مجهزة، و4 خيام لتجميع الأطفال التائهين، بالإضافة للتواجد الأمنى الكامل على الشاطئ.

 

 

مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود (1)
مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود

 

مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود (2)
مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود

 

مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود (3)
مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود

 

مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود (4)
مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود

 

مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود (5)
مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. توافد المواطنين على مصيف رأس البر منذ الصباح لقضاء عطلة شم النسيم

محافظة دمياط

اخبار المحافظات

شم النسيم

راس البر

الغرف الفندقيه

رئيس مدينة راس البر

محافظ دمياط




لا تفوتك
فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة