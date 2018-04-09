صور.. مسئولو رأس البر يستقبلون زوار المدينة بالورود







دمياط - عبده عبد البارى

استقبل مسئولو رأس البر صباح اليوم الإثنين زوار المدينة بالورود، حيث قدم مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر لزوار المدينة الورود وتمنى لهم قضاء يوم ممتع بالمدينة.

وشهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد المصطافين ورواد رأس البر للاحتفال بيوم شم النسيم، ووزعت الوحدة المحلية إرشادات السلامة على الشاطئ وعلى بوابات المدينة لرحلات اليوم الواحد حرصاً على سلامتهم.

وقال مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر، إن عدد رواد المصيف تعدى المليون زائر مساء أمس الأحد، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قل اجهزة الشاطئ ورجال الإنقاذ لتوفير كافة الخدمات الشاطئية .

وأوضح خاطر "لليوم السابع" أن نسبة اشغال الغرف الفندقية والشقق والفيلات 100%.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد وجه بتكثيف جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بجميع شواطئ المدينة، والعمل من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء، لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة، وتم دعم الشاطىء بـ 100 رجل إنقاذ، و6 لانشات سريعة، و2 موتوسيكل مائى بطول الشاطئ، وتواجد 4 عربات إسعاف مجهزة، و4 خيام لتجميع الأطفال التائهين، بالإضافة للتواجد الأمنى الكامل على الشاطئ.



مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود



مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود



مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود



مسئولى رأس البر يستقبلون الزائرين بالورود