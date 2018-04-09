صور.. مركز أورام جامعة المنصورة يحتفل مع المرضى بشم النسيم







الدقهلية شريف الديب

احتفل مركز الأورام بجامعة المنصورة بقدوم أعياد الربيع ويوم شم النسيم، حيث قدم قسم التغذية بالمركز صباح اليوم الإثنين، بدعم من متطوعين أطباق الفرحة لجميع المرضى والمرافقين وأيضًا كافة الطاقم النوبتجى بالمركز خلال اليوم.

شملت أطباق الفرحة البيض الملون ومخبوزات شم النسيم والعصائر، كما تم توزيع البلالين والمسكات على أطفال المركز، وذلك فى إطار السعى الدائم لنيل رضا مرضى مركز الأورام وإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

وشارك عدد من المتطوعين بالمركز فى تنظيم الاحتفالية لجميع المرضى وقام البلياتشو بالمرور على جميع المرضى بالمركز من أجل إسعادهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حجازى مدير المركز بأن تنظيم احتفالية شم النسيم بالمركز يتم سنويا من أجل إسعاد المرضى وإدخال البهجة والسرور عليهم مما يساهم فى رفع الحالة المعنوية والصحية لهم، أيضًا تحرص الإدارة على إسعاد العاملين بالمركز لما له من دور إيجابى فى نفوسهم وانعكاس مباشر على تعاملهم مع المرضى.

كما وجه الشكر لفريق قسم التغذية الذين قاموا بمجهود كبير فى تتفيذ اليوم و ايضا فريق المتطوعين الذين قاموا بالمشاركة فى الحفلة.



مركز أورام جامعة المنصورة يقدم أطباق الفرحة



مركز أورام جامعة المنصورة يقدم أطباق الفرحة



مركز أورام جامعة المنصورة يقدم أطباق الفرحة